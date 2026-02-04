Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan memnuniyeti ele alındı
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak her ay düzenli şekilde gerçekleştirilecek olan Çalışan Memnuniyet Toplantısı yapıldı. Toplantı, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, hastane personelinin görüş ve önerileri dinlenerek değerlendirmelerde bulunuldu. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel