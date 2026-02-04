Haberler

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan memnuniyeti ele alındı

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan memnuniyeti ele alındı
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilecek Çalışan Memnuniyet Toplantısı yapıldı. Toplantıya Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya katıldı ve hastane personelinin görüş ve önerileri değerlendirildi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde düzenlenen toplantıda hastane personelinin görüş ve önerileri dinlenerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik olarak her ay düzenli şekilde gerçekleştirilecek olan Çalışan Memnuniyet Toplantısı yapıldı. Toplantı, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, hastane personelinin görüş ve önerileri dinlenerek değerlendirmelerde bulunuldu. - ELAZIĞ

Haberler.com
