Elazığ Palu'da Güllüce Köyü'nün dağlık kesiminde arazi yangınına müdahale sürüyor

Elazığ Palu'da Güllüce Köyü'nün dağlık kesiminde arazi yangınına müdahale sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce Köyü'nün dağlık kesimlerinde arazi yangını çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının çevredeki alanlara yayılmaması için müdahaleyi sürdürüyor.
(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Güllüce Köyü'nün dağlık kesimlerinde arazi yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının çevredeki alanlara yayılmaması için çalışma başlattı.
Yangına müdahalenin sürdüğü belirtilirken, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılması bekleniyor.
Kaynak: ANKA