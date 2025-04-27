Elazığ'nın Sivrice İlçesinde 4,9 Büyüklüğünde Deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, Malatya ve çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 21.09'da merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 11,31 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Malatya ve çevre illerde de hissedilen depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Bazı vatandaşlar tedbir amacıyla sokaklara çıktı. - MALATYA