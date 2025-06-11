Elazığ Havalimanı Personelinden Kanser Hastası Cennet'e Doğum Günü Sürprizi

Elazığ Havalimanı Personelinden Kanser Hastası Cennet'e Doğum Günü Sürprizi
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Elazığ Havalimanı personeli, tedavi için Ankara'ya giden 1,5 yaşındaki kanser hastası Cennet Aydoğdu'ya unutulmaz bir doğum günü sürprizi yaparak sevinç dolu anlar yaşattı.

Elazığ Havalimanı personeli, tedavi için Ankara'ya giden kanser hastası 1,5 yaşındaki Cennet Aydoğdu'ya pastalı doğum günü sürprizi yaptı. O anlar izleyenlerin içini ısıttı.

Elazığ'da yaşayan ve kanser hastası olan 1,5 yaşındaki Cennet Aydoğdu'nun, tedavisi Hacettepe Üniversite Hastanesi'nde sürüyor. Aile tedavi için sürekli Ankara'ya giderken Elazığ Havalimanı personelleri, Cennet ile farklı bir bağ kurdu. Bu çerçevede personeller, Ankara'ya gitmek için havalimanına gelen Cennet'e doğum günü sürprizi yaptı. Cennet annesiyle birlikte beklediği sırada çalışanlar elleriyle pasta ile geldi. Büyük bir mutluluk yaşayan Cennet, annesiyle birlikte pastanın mumlarını üfledi. Aynı zamanda doğum günü hediyesi de veren havalimanı personelleri son olarak Cennet ile hatıra fotoğrafı çekindi. O anlar izleyenlerin içini ısıttı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

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