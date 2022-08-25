Elazığ haberi: Elazığ Osb Müdürü Suat Öztürk: "merkez Bankası Faizi Yüzde 13'e Düşürdü Ama Piyasadaki Faizler Yüzde 32-40 Arasında. Bu Yüzde 13 Kime Uygulanıyor?"

Elazığ yerel yerel haberine göre Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Suat Öztürk, Merkez Bankası’nın politika faizinde bir puanlık düşüş kararının, piyasaya yansımadığını söyledi. Öztürk, “Merkez Bankası 1 puan daha düşürdü, yüzde 13’e düşürdü. Ama reel fiyatlara baktığınız zaman, yüzde 32, yüzde 34 ve yüzde 40 arasında faizler var ki esnaf, tüccar, sanayici bu faizlerin altından nasıl kalkacak? Bu yüzde 13 kime uygulanıyor? Yani bu sanayiciye, ürettiği ürünlerle, maliyetlerle geliyor” dedi.

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Suat Öztürk, Merkez Bankası'nın politika faizinde bir puanlık düşüş kararının, piyasaya yansımadığını söyledi. Öztürk, "Merkez Bankası 1 puan daha düşürdü, yüzde 13'e düşürdü. Ama reel fiyatlara baktığınız zaman, yüzde 32, yüzde 34 ve yüzde 40 arasında faizler var ki esnaf, tüccar, sanayici bu faizlerin altından nasıl kalkacak? Bu yüzde 13 kime uygulanıyor? Yani bu sanayiciye, ürettiği ürünlerle, maliyetlerle geliyor" dedi.

Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürü Suat Öztürk, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun politika faizinde yaptığı indirimin, reel faizle örtüşmediğini söyledi. Öztürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sanayicilerin esnafın tüccarın tüketicinin herkesin bundan etkilenmemesi mümkün değil dünyada bir ekonomik kriz var mı var enerjinin getirmiş olduğu ve birçok ülkede yıllarca tek haneli olan enflasyon olan ülkelerde bile çift haneye çıktı. Enerji fiyatları dünyada her tarafta arttı. Bunların kendi para değerlerine göre, bizim kendi para değerimize göre arttı. Yüzde 100, yüzde 1,2 birebir. 2 birebir 1,3 artan ülkeler var akaryakıtta ciddi bir potansiyel var. Enflasyonda zaten yüzde bir, yüzde 2 seyreden ülkeler yüzde 7-8' çıktı. Yüzde 8-9 olanlar 11-12'lere çıktı. Bunlar tamam.

Ama ülkemizde şöyle bir durum var; akaryakıt fiyatları ülkemizde çok ciddi arttı. Kurlar ciddi manada arttı. Bu kurların artması demek, ithalat olarak dışarıya bağlı bütün ürünlerin fiyatlarının artması demektir. Bunların artmasıyla beraber iç piyasadaki tüketiciye yansıyan fiyatlar, nakliyeler ciddi olarak 4 kat arttı. Düşünün Elazığ'dan Malatya'ya bin 500 liraya nakliye yapılırken, bugün 3 bin 500 liraya yapılıyor. Bingöl'e bin 500 liraya araba giderken, bugün 4 bin liraya gidiyor. İstanbul'dan 7-8 bin liraya araba gelirken bir nakliye arabası, bugün 20-25 bin lira arası. Bunlar bu tüm maliyetleri artıran unsurlar. Diğer taraftan tabii bizde şöyle; bir elektrik mesela 2021'in 1. ayından bugüne kadar yüzde 585 artmış sanayide. Yüzde 460 civarlarında da doğalgaz artışı var.

"BU YÜZDE 13 KİME UYGULANIYOR?"

Banka faizlerine baktığınız zaman Merkez Bankası 1 puan daha düşürdü. 13'e düşürdü. Ama piyasa reel fiyatlara baktığınız zaman, şu anda yüzde 32, yüzde 34 ve yüzde 40 arasında faizler var ki esnaf, tüccar, sanayici bu faizlerin altından nasıl kalkacak? Siz yüzde 13'e düşürdünüz. Bu yüzde 13 kime uygulanıyor? Bankalar arası alınan gecelik faizlerde mi uygulanıyor? Transferlerde mi uygulanıyor? Piyasa realitesine bakınız. Bugün kamu bankalarının faizleri bile yüzde 30'larda. Özel bankalar yüzde 40'lara kadar çıkıyor. Yani bu sanayiciye, ürettiği ürünlerle, maliyetlerle geliyor. Fakir bir ülke değiliz, ülke bizim. Elbette inişli çıkışlı dönemleri olur. Biz bunu geçmişte 2000'den evvel daha sıkıntılı dönemlerde gördük. Bu ülkede yüzde 125 enflasyonlar gördük. Gecelik 2 bin 500, 3 bin, 3 bin 500 liralık faizler gördük. 17-18 tane bankaların iflas edip, devlet tarafından bunların finanse edildiğini gördük. Birçok şeyler gördük karaborsalar gördük. Bizim gençlerimiz bunları bilmiyor ama biz bunları yaşadık.

"MAĞDURİYETİN ÜZERİNE MAĞDURİYET OLMAZ"

Ama bu ülkede bunu göğüsleyeceğiz. Hiçbir siyasi görüş olmadan, hiçbir ayrım olmadan bunların elbirliği ile çözülmesi için devletin de yönetim kadrolarına yardımcı olacağız. Ama orada devletimizin içinde de hata yapan, insanların hatalarını düzeltmesi için yetkililerin buna fırsat vermemesi lazım. Yönetim kadroları buna fırsat vermemeli, mağduriyetin üzerine mağduriyet olmaz. İnsanlar zaten zor ayakta dururken, çeşitli vesilelerle bazı hatalı işlemleri veya hatalı kararlar alınması insanların mağduriyetlerinin alanlarını genişletiyor. Bugün bu kadar iş adamları, sanayiciler bu kadar büyük zorlukların içerisinde. Bu kadar maliyetlerin yükselmesi içerisinde devletimiz asgari ücreti bir kere artırdı yüzde 100. Ondan sonra getirdi tarihte görülmemiş ara olarak 6 ayda bir daha arttırdı. Bunu iş adamları da göğüslüyor. Devletin de desteği var, bizlerin de desteği var."