Elazığ'daki ATM Üzerindeki Sevimli Kedi Vatandaşları Gülümsetti

Elazığ'da bir banka ATM'sinin üzerinde yatan kediyi gören vatandaşlar, hayvanı rahatsız etmemek için başka bir ATM'ye yöneldi.

Elazığ'da bir bankanın önündeki ATM'nin üzerine yatan sevimli kedi görenleri gülümsetti. Soğuktan korunmak için kendisine ATM'yi seçen kedi, vatandaşların ilgi odağı oldu. Para çekmek için ATM'ye gelen vatandaşlar gördükleri kedi karşısında hayretlerini gizleyemedi. ATM'de uyumaya devam eden kedi görenleri gülümsetirken, birçok vatandaş kedinin rahatsız olmaması için diğer ATM'lerde işlemlerini yaptı. - ELAZIĞ