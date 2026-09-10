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Elazığ'daki 3 çocuk annesi Sümeyye Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin dava

Elazığ'daki 3 çocuk annesi Sümeyye Yıldız'ın öldürülmesine ilişkin dava
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, 3 çocuk annesi Sümeyye Yıldız'ın 25 Kasım 2025 tarihinde evinde silahla öldürülmesine ilişkin nikahlı eşi erdal Yıldız'ın yargılanmasına başlandı.

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, 3 çocuk annesi Sümeyye Yıldız'ın 25 Kasım 2025 tarihinde evinde silahla öldürülmesine ilişkin nikahlı eşi erdal Yıldız'ın yargılanmasına başlandı.

Elazığ 3. Ağır ceza Mahkemesi'ndeki duruşma öncesinde sanık Erdal Yıldız'ın akrabaları ile Sümeyye Yıldız'ın akrabaları arasında arbede çıktı. Polis taraflara biber gazı ile müdahale etti. Bu sebeple yargılama yaklaşık 3 saat geç başladı.

Dava, eksiklerin giderilmesi için 20 Ekim 2026'ya ertelendi.

"ŞÜPHELİ ÖLÜM DENİLİP GEÇİŞTİRİLEMEZ"

DEM Parti Elazığ İl Teşkilatı, davanın sonrasında adliye önünde basın açıklaması yaptı. Teşkilat adına açıklama yapan Berfin Bilin, "Bir kadının, üstelik Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yaşamını yitirmesi, içinde bulunduğumuz tablonun ne kadar ağır olduğunu bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.

Kadın cinayetlerinin münferit olaylar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Bilin, şunları kaydetti:

"Kadınların yaşam hakkını tehdit eden şiddet; eşitsizlik, ayrımcılık ve cezasızlıkla birlikte büyümektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadele, cinayet gerçekleştikten sonra değil, kadınlar henüz hayattayken başlamalıdır.

İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların korunması ve faillerin etkin biçimde soruşturulması konusunda önemli bir kazanımdır. Sözleşmeden çekilmiş olmak, kadınların şiddete uğradığı gerçeğini ortadan kaldırmamıştır.

Sümeyye Yıldız'ın dosyasının unutulmasına, sessizliğe gömülmesine izin vermeyeceğiz. Bu davanın takipçisi olmak, aynı zamanda kadınların yaşam hakkını savunmaktır. Sümeyye'nin çocukları için, ailesi için ve bu ülkede şiddet korkusuyla yaşayan bütün kadınlar için adalet talebimizi büyütmeye devam edeceğiz."

Açıklamanın sonunda gruptakiler, "Jin, jiyan, azadi", "Kadın cinayetleri politiktir" ve "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları attı.

Kaynak: ANKA
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