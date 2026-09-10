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Adliye içerisinde taraflar birbirine girdi: Tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı

Adliye içerisinde taraflar birbirine girdi: Tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı Haber Videosunu İzle
Adliye içerisinde taraflar birbirine girdi: Tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı
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Elazığ adliyesinde görülen duruşmada taraf yakınları arasında tekmeli ve yumruklu kavga çıktı. Kavgaya karışan 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ Adliyesi’ndeki bir duruşma esnasında dava taraflarının yakınları birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbedede 4 kişi emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı; yaşanan hareketli dakikalar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

İLK DURUŞMADA ORTALIK KARIŞTI

Edinilen bilgiye göre, 25 Kasım 2025 tarihinde Kovancılar ilçesi Bağlar Mahallesi Murat Sokak'ta, 3 çocuk annesi Sümeyye Y. (34) ailevi nedenlerden ötürü çıkan kavgada kocası E.Y. arasında 7 el ateş edilerek öldürmüştü. Yaşanan olayın ardından olayın ilk duruşması bugün 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Adliyeye gelen taraf yakınları sözlü tartışmanın ardından kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Kavga anı cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekiplerince kavgaya karışan 4 şüphelinin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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