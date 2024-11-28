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Elazığ'da Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi

Elazığ'da Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı Düzenlendi
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, 154 meslek elemanının katılımıyla 5 gün sürecek.

Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yenilikçi mahalli hizmet içi eğitim programı' düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Elazığ Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı, Bakanlık başmüfettişi Remzi Yılmaz ve İl Müdürü Ömer Faruk Ergün'ün açış konuşmaları ile başladı. Aile ve toplum, engelli ve yaşlı, çocuk ve kadın alanlarında görev yapan meslek elemanlarına yönelik düzenlenen eğitim 5 gün sürecek ve 4 ayrı salonda aynı anda gerçekleştirilecek. Eğitime 154 meslek elemanı katılacak.

Konu ile ilgili bilgi veren Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, hizmet içi eğitimlerin düzenli yapılmasının, değişen ve küreselleşen dünyada günümüz şartlarına uygun değişik sorunlara yönelik uygun sosyal hizmetler üretilmesinde ve dezavantajlı gruplara hizmet veren, zaman zaman duygusal açıdan tükenmişlik yaşayanların moral ve motivasyonunun artmasında önem arz ettiğini söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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