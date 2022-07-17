Elazığ'da yaz şenliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi - Haberler

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Elazığ'da yaz şenliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Elazığ'da yaz şenliklerine vatandaşlardan yoğun ilgi

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen yaz şenlikleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen yaz şenlikleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen yaz şenlikleri devam ediyor. Kültürpark amfitiyatro salonunda da gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, 16 Temmuz Cumartesi akşamı Harput Kürsübaşı ekibi, Zafer Döner ve Serkan Bingöl Elazığlılarla buluştu. İlk olarak Harput Kürsübaşı ekibinin sahne aldığı etkinlik, Zafer Döner ve Serkan Bingöl konseri ile devam etti. Birbirinden güzel eserleri Elazığlılar için seslendiren müzisyenlere alanı dolduran vatandaşlar da eşlik ederek yaz şenliklerinin keyfini çıkardı.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 17 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Elazığ Belediyesi Gençlik Korosunun, saat 22.00'da ise Serpil Bektaş'ın Kültürpark amfitiyatroda sevenleriyle buluşacağı belirtilerek vatandaşlar konser alanına davet edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Serkan Bingöl Elazığ Yerel Haberler

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