Elazığ'da Yavru Köpeği Kurtaran Vatandaşın Mücadelesi Yürekleri Isıttı

Elazığ'da kafasını tel örgülere sıkıştıran yavru köpeği kurtaran vatandaşın gösterdiği mücadele yürekleri ısıttı.

Olay Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şano Baydemir, yolda yürürken tel örgülere kafasını sıkıştıran yavru köpeği fark etti. Bunun üzerine köpeği kurtarmak isteyen Baydemir, elleri ile köpeği kurtaramayınca geri dönerek evden makas alıp yavru köpeği sıkıştığı tel örgüleri keserek kurtardı.

Köpeği sıkıştığı yerden kurtararak tekrar doğaya bırakan Baydemir'in hayvanla olan diyalogu ise yürekleri ısıttı. - ELAZIĞ