Elazığ'da Yavru Köpeği Kurtaran Vatandaşın Mücadelesi Yürekleri Isıttı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde, kafasını tel örgülere sıkıştıran yavru köpeği kurtaran Şano Baydemir'in gösterdiği çaba, izleyenlerin takdirini topladı. Baydemir, köpeği kurtarmak için evinden makas getirerek tel örgüleri kesti.
Elazığ'da kafasını tel örgülere sıkıştıran yavru köpeği kurtaran vatandaşın gösterdiği mücadele yürekleri ısıttı.
Olay Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şano Baydemir, yolda yürürken tel örgülere kafasını sıkıştıran yavru köpeği fark etti. Bunun üzerine köpeği kurtarmak isteyen Baydemir, elleri ile köpeği kurtaramayınca geri dönerek evden makas alıp yavru köpeği sıkıştığı tel örgüleri keserek kurtardı.
Köpeği sıkıştığı yerden kurtararak tekrar doğaya bırakan Baydemir'in hayvanla olan diyalogu ise yürekleri ısıttı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel