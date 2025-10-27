Elazığ'da Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kovancılar Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Kurum personelinin muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olması, afet konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla gerçekleştirilen yangın, arama-kurtarma ve tahliye tatbikatına UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri katıldı. Tatbikatta senaryo gereği yangın çıkan binadaki tüm personel güvenli bir şekilde afet toplanma alanına tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Daha sonra yangından etkilenen 2 yaralı personel, UMKE ekipleri tarafından güvenli bölgeye taşınarak, 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralıların olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla en yakın sağlık tesislerine sevkleri sağlandı. Tatbikat sonunda itfaiye ekipleri tarafından personele yangına ilk müdahale, yangın tüpü kullanımı ve alınacak tedbirler konusunda bilgiler verildi. - ELAZIĞ