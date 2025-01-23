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Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında yangın merdiveninin olup olmadığı tartışmaları devam ederken, Elazığ'da 5 katlı bir binaya dışarıdan monte edilmiş girişi ve çıkışı olmayan yangın merdiveni görenleri hayrete düşürdü.

Elazığ'da 5 katlı bir binaya dışarıdan monte edilmiş yangın merdiveni görenleri hayrete düşürdü.

YANGIN MERDİVENİ TARTIŞMALARI

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Bazı insanların yüksekten atlayarak, bazılarının ise çarşafları bağlayarak kurtulmaya çalıştığı otelde yangın merdiveninin olup olmadığı tartışmaları devam ederken, Elazığ'da faciaya davetiye çıkartan bir görüntü ortaya çıktı.

Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

YANGIN MERDİVENİNİN GİRİŞ VE ÇIKIŞI YOK

Üniversite Mahallesi Efe Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın yangın merdiveni görenleri hayrete düşürdü. Binanın dış cephesine monte edilen yangın merdivenine giriş ve çıkışın olmadığı görüldü. Duvarda adeta süs gibi duran merdiven, görenlerin tepkisini çekti.

"ÇİZGİ FİLMLERDE GÖRMÜŞ GİBİYİM"

Bolu'daki kayak merkezinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Baki Cengiz adlı vatandaş, 'Geriye kalanlara da başsağlığı diliyorum. Bazı ihmalkarlıklar var. Devletin bunları göz önünde bulundurması lazım. Elazığ'daki bir binada bulunan yangın merdivenini görünce çok şaşırdım. Böyle bir merdivenin olması imkansız gibi bir şey. Bu merdiveni sanki çizgi filmlerde görmüş gibiyim. Ne girişi ne de çıkışı var. Binaya girmek istesen binaya giremiyorsun. Aşağı baksan düşeceksin, bir şey yok. Nereye gideceksin, başka bir alternatifin yok. Bildiğiniz sade, düz, beton yığınlarının içerisinde demir direklerden başka bir şey ifade etmiyor" dedi.

Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Ortadoğu ülkesinden normal manzaralar olup burası Türkiye. Normaldir.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

ben almanyada bosch firmasinin bir fabrikasinda itfaiye olarak 20 yil calistim tabiki gerektiginde fabrika disindaki yanginlara yerel itfaiye teskilatinla beraber calisiyorduk ve sürekli degisik egitimlerden kurs ve derslerden gectigimiz icin bu yangin merdiveni olayini iyi biliyorum malesef ülkemizdeki yangin merdivenleri adet yerini bulsun varmi var kafasinla veya pencere ve alevin ulasicagi yerlere dik ve dar merdivenlerde adeta insanlar izgara olsunlar diye yapilmis gibi.

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Haber Yorumlarıoğuz:

türkiyeden belgesellik görüntüler komedi filmi gibi

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Haber YorumlarıSaffet Akkaya:

Elazığ Türkiyedir

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Haber YorumlarıNecdet Gürler:

Çoğu işyerlerinin yangın merdiveni var ama kapıları kilitli ne girebiliyorsun girsen çıkamıyorsun süs olsun diye yapılmış

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Haber Yorumlarıerman genç :

duvara balyoz asacaklar yaşamak isteyen gücü yeterse duvarı yıkıp çıkacak

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

kapıyı sonra koyacaklar sanırım

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Yangın merdiveni çelik veya alüminyum gibi malzemelerden yapılmaması gerekir diye düşünüyorum. yüksek ısıda kızgın hale gelir ne elle tutulur ne ayak basılır. En sağlamı betonarmeden yapılmasıdır. Yüksek ısıda da yanmaz ısınmaz güvenli olur.

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Haber YorumlarıOrco Can:

Ugandada bir cadır kurarken kabile şefine söylüyoruz oda gelip bakıyor şöyle şöyle yapıcaksın . Bitirdigin zaman yine söyle gelip bakıcam diyor .benim dedigim gibi yapmassan ceza keserim 1 hafdalık yemegimi alırım senden dıyor. cadırı yapınca kontrole geliyor evet otur derse oturuyoruz.Burası Uganda muz cumhuriyeti mapsdan baka bilirsiniz. kabile şefinin ismi ugamuga hassıyaktır

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Haber YorumlarıHalit:

galiba bu bina yapılırken işyeri düşünülmüş sonra konuta çevirmişler yangın merdiveni o yüzden böyle bırakılmış

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