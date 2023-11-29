Elazığ'da 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' programı

Elazığ'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nün 'Vatan ve Kahraman Buluşmaları' projesi çerçevesinde gaziler, lise öğrencileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' programı, Cemil Meriç Fen Lisesi'nde düzenlendi. Kıbrıs Gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut, Kıbrıs Gazileri Nuri Bayrak ve Alattin Öztürk'ün katılımıyla gerçekleştirilen 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliğinin ilkinde öğrenciler ve gaziler arasında oldukça duygulu ve anlamlı diyalogların yaşandı. Cemil Meriç Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen gaziler vatan, millet, kahramanlık, gazilik ve şehitlik kavramları ile ilgili bilgilendirmeler de bulunup, anılarını paylaştı. Gazilerin gerçek hayat hikayelerini büyük bir ilgiyle dinleyen öğrenciler hem duygusal hem de keyifli anlar yaşadı.

Program, soru cevap kısmı ile son buldu. - ELAZIĞ