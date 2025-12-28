Haberler

Karakoçan'da 1'i yetişkin 3 vaşak görüntülendi

Güncelleme:
Elazığ'ın Karakoçan ilçesindeki Balcalı köyü yolundaki karla kaplı ormanlık alanda, 1 yetişkin ve 2 yavru vaşak görüntülendi. Yetişkin vaşak, avladığı hayvanı yerken kaydedildi.

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Balcalı köyü yolundaki karla kaplı ormanlık alanda, 1'i yetişkin 3 vaşak görüntülendi.

Kar yağışının etkili olduğu Karakoçan ilçesine bağlı Balcalı köyü yolunda ormanlık alanda bir grup vaşak görüldü. Kenan Çavundur tarafından kaydedilen görüntülerde, karla kaplı alanda yetişkin vaşağın avladığı hayvanı yediği, 2 yavru vaşağın ise yakında hareketsiz şekilde beklediği anlar yer aldı. Vaşaklar daha sonra gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
