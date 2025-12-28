Karakoçan'da 1'i yetişkin 3 vaşak görüntülendi

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Balcalı köyü yolundaki karla kaplı ormanlık alanda, 1'i yetişkin 3 vaşak görüntülendi.

Kar yağışının etkili olduğu Karakoçan ilçesine bağlı Balcalı köyü yolunda ormanlık alanda bir grup vaşak görüldü. Kenan Çavundur tarafından kaydedilen görüntülerde, karla kaplı alanda yetişkin vaşağın avladığı hayvanı yediği, 2 yavru vaşağın ise yakında hareketsiz şekilde beklediği anlar yer aldı. Vaşaklar daha sonra gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,