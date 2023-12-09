Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da trafik kazası: Devrilen araç köy sakinleri tarafından anayola çıkarıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar Köyü'nde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç şarampole devrildi. Köy sakinleri, halat yardımıyla aracı anayola çıkardı.

Elazığ'da ilginç görüntü: Şarampole yuvarlanan aracı, 15 kişi 30 metre halatla böyle çekti

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kazada, devrilen aracı köy sakinleri bağladığı halat yardımıyla anayola çıkardı.

Kaza, Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Z. idaresindeki 23 P 3704 plakalı hafif ticari araç, Esenlik Köyü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Köy sakinlerinden dayanışma örneği

Köy sakinleri, halat bağladıkları ve yaklaşık 30 metre yokuş yukarı çektikleri aracı, düzlüğe çıkardı. Dayanışma örneği gösteren yaklaşık 15 kişi, daha sonra aracı pikaba yükledi. Kaza sonrası o anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Alacakaya Elazığ Yerel Haberler Trafik Kazaları Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title