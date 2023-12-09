Elazığ'da trafik kazası: Devrilen araç köy sakinleri tarafından anayola çıkarıldı

Elazığ'da ilginç görüntü: Şarampole yuvarlanan aracı, 15 kişi 30 metre halatla böyle çekti

ELAZIĞ - Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kazada, devrilen aracı köy sakinleri bağladığı halat yardımıyla anayola çıkardı.

Kaza, Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızdamlar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Z. idaresindeki 23 P 3704 plakalı hafif ticari araç, Esenlik Köyü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Köy sakinlerinden dayanışma örneği

Köy sakinleri, halat bağladıkları ve yaklaşık 30 metre yokuş yukarı çektikleri aracı, düzlüğe çıkardı. Dayanışma örneği gösteren yaklaşık 15 kişi, daha sonra aracı pikaba yükledi. Kaza sonrası o anlar, cep telefonu ile görüntülendi.