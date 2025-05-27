Elazığ'da Tekmeli Yumruklu Kavga Kameralara Yansıdı

Elazığ'da Tekmeli Yumruklu Kavga Kameralara Yansıdı
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Elazığ'da iki grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavga sonucu 1 kişi yaralandı. Olay anları cep telefonu ile kaydedildi.

Elazığ'da iki grup arasındaki yumruklu tekmeli kavga kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavgada 1 kişi yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi yaralanırken kavgaya karışan kişiler, yaralıyı olay yerinde bırakarak kaçtı. Kavgayı gören vatandaşlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - Yerel
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