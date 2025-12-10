Elazığ'da seyir halindeki otomobil alev aldı

ELAZIĞ'da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Osman Erbaş Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte ilerleyen bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu.

Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA /ELAZIĞ,