Kovancılar'da sabah namazı buluşması gerçekleştirildi

Kovancılar İlçe Müftülüğü tarafından 'Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz' etkinliği kapsamında sabah namazı buluşması yapıldı. Program, Kovancılar Afetler Camii'nde gerçekleştirildi ve dua, tesbihat ile sohbetler düzenlendi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Kovancılar İlçe Müftülüğü tarafından, "Şehirlerin Kalbi Camilerimizde Buluşuyoruz" etkinliği kapsamında sabah namazı buluşması düzenlendi. Program, Kovancılar Afetler Camii'nde gerçekleştirildi. Sabah namazının ardından vatandaşlar ile birlikte dua ve tesbihat yapıldı. Ardından İlçe Müftüsü İrfan Çavaş tarafından sohbet gerçekleştirildi ve yapılan dua ile program sona erdi.

Program sonunda cami cemaatine ikramda bulunularak etkinlik tamamlandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
