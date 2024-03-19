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Elazığ'da Ramazan Ayında Camilerde Mukabele Geleneği Devam Ediyor

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Elazığ'da Ramazan ayında camilerde mukabele geleneği devam ediyor. Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hz. Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, Elazığ'da İmam-ı Azam ve tarihi İzzet Paşa ile Saray camilerinde de yaşatılıyor.

Elazığ'da Ramazan ayında camilerde 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor.

Elazığ'da Ramazan ayında camilerde mukabele geleneği devam ediyor. Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Hz. Cebrail'in Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı okumaları anlamına gelen mukabele geleneği, Elazığ'da İmam-ı Azam ve tarihi İzzet Paşa ile Saray camilerinde de yaşatılıyor. Öğle namazının ardından başlayan mukabele halkalarına yoğun şekilde katılan Elazığlılar, genç hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetinin huzurunu yaşıyor. Din görevlilerinin yanında hafızlık eğitimi alan öğrencileri de Kur'an okuyarak halkaya katılıyor. İmam-ı Azam Camisinde Altınçevre Kur'an kursu öğrencilerinden yaşları 12-16 arası olan hafızlardan Burak Arda Bay, Mevlüt Efe Gür ve Miraç Aydın, Kur'an okuyor, hatim yapmak isteyen vatandaşlar da namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor. Camii İmam Hatibi Şinasi Bay, "Burada hafız kardeşlerimiz ezbere Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Bu manada hocalarını da takdir ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi.

Cami cemaatinden Ali Kaya ise "Yıllarca hep aynı şekilde süregelen, her Ramazan ayında Cebrail ile Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve sellem) karşılıklı okumuş oldukları ayetleri bizler de günlük bir cüzü genç hafız kardeşlerimizin mukabelesini takip ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu bir aydayız. Evveli rahmet, ortası mağfiret olan Ramazan ayına bizi buluşturan Mevla'ya hamdolsun. Bizler her gün İmam-ı Azam Camisinde sabah, öğle ve ikindi vakitleri olmak üzere günde üç kez mukabele yapıyoruz. Cemaat de bunu yakinen takip etmektedir. Bir ay boyunca günlük bir cüz okumak itibariyle devam ediyoruz. Ay sonunda 30 cüzü tamamladıktan sonra hatim duaları ile bunu tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Mukabeleye katılan vatandaşlardan Esat Aslan da "Her sene Ramazan ayında mukabele okuyoruz. Genç hafızlarımız okuyor, biz de takip ediyoruz. Bu bir gelenektir. Her Ramazan ayında okunur" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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