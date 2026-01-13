Haberler

Yolu kapanan köyde mahsur kalan KOAH hastasının yardımına UMKE yetişti

Güncelleme:
Sivrice ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Elmasuyu köyünde mahsur kalan 80 yaşındaki KOAH hastası, 7 saatlik çalışmanın ardından UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yoğun kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 80 yaşındaki KOAH hastası, 7 saatlik çalışmanın ardından UMKE ekipleri tarafından paletli ambulansla kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.

Kentte dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışından dolayı Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Elmasuyu köyünün yolu kapandı. Köyde yaşayan ve rahatsızlanan KOAH hastası Emin Gül (80) için UMKE ve sağlık ekiplerine haber verildi. Köy yolunun kar nedeni ile kapalı olmasından dolayı devreye İl Özel İdaresi ekipleri girdi. İş makinelerinin yolu açmasının ardından ekipler, paletli ambulansla hastaya ulaşıp ilk müdahaleyi yaptı. Hasta daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

