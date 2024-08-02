Elazığ'da kahvaltı yapan vatandaşların masasına karga kondu
Elazığ'da Fethi Sekin Mesire Alanı'nda kahvaltı yapan bir grup vatandaşın masasına karga gelerek poğaça yedi. Karga, insanlardan çekinmeden karnını doyurduktan sonra uçarak uzaklaştı.
Elazığ'da bir karga, kahvaltı yapan vatandaşların masasına gelerek poğaça yedi.
Edinilen bilgiye göre, Fethi Sekin Mesire Alanı'nda kahvaltı yapan gurubun masasına karga geldi. Karga, masadaki poğaçayı yemeye başladı. İnsanlardan çekinmeden karnını doyuran karga ardından uçarak uzaklaştı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ