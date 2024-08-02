Elazığ'da kahvaltı yapan vatandaşların masasına karga kondu

Elazığ'da bir karga, kahvaltı yapan vatandaşların masasına gelerek poğaça yedi.

Edinilen bilgiye göre, Fethi Sekin Mesire Alanı'nda kahvaltı yapan gurubun masasına karga geldi. Karga, masadaki poğaçayı yemeye başladı. İnsanlardan çekinmeden karnını doyuran karga ardından uçarak uzaklaştı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ