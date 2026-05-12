Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması

Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları sürüyor.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Cumhuriyet Mahallesi 4 Nolu Aile Hekimliği, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ Adliyesi ziyaret edildi. Gerçekleştirilen etkinliklerde kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirmeler yapılırken, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı