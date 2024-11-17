Elazığ'da kadın, kızının önünde canına kıydı
Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde bir kadın, evdeki kızıyla birlikteyken silahla intihar etti. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük kız olay sonrası şoka girdi.
Elazığ'da bir kadın, evde kızının yanında silahla canına kıydı. Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.S'nin yaşadığı evden silah sesi duyulması üzerine komşuları durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
KÜÇÜK KIZI ŞOKA GİRDİ
Olay sırasında evde bulunan Ö.S'nin küçük kızı şoka girdi.Ö.S'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.