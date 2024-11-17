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Elazığ'da kadın, kızının önünde canına kıydı

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Elazığ'ın Çatalçeşme Mahallesi'nde bir kadın, evdeki kızıyla birlikteyken silahla intihar etti. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük kız olay sonrası şoka girdi.

Elazığ'da bir kadın, evde kızının yanında silahla canına kıydı. Olay, Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.S'nin yaşadığı evden silah sesi duyulması üzerine komşuları durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

KÜÇÜK KIZI ŞOKA GİRDİ

Olay sırasında evde bulunan Ö.S'nin küçük kızı şoka girdi.Ö.S'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da kadın, kızının önünde canına kıydı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Kendini öldürmeden önce başkasına zarar vermeye çalışmamış olması O'nun adına bir eksiklik mi bilemedim; zira günümüzde önce işleyebildiği kadar suç, cinayet işleyip sonra ceza almamak için kendini vurmak daha revaçta; ülke insanımız bu seçimi yapmayı daha makul buluyor. Önce içindeki nefretten arınmak için öfke dolu olduğu insanları kıyımdan geçiriyor ya da bakmakla yükümlü hissettiklerini çaresiz hissetmesinler diye öldürüyorlar ve en son olarak da ceza almamak için kendilerini vuruyorlar.

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