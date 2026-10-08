Haberler

Elazığ'da İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısında tedbirler karara bağlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'da İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısında tedbirler karara bağlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği İntiharı Önleme İl Kurulu toplantısında, intiharı önlemeye yönelik çalışmalar gözden geçirildi. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı hedefleri doğrultusunda risk grupları ele alındı, alınması gereken tedbirler karara bağlandı.

Elazığ'da düzenlenen toplantıda, intiharı önlemeye yönelik kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ve bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler gözden geçirildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, intiharların önlenmesine yönelik farkındalığın artırılması ve intihar vakalarının önüne geçilmesi amacıyla "İntiharı Önleme İl Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlık Hizmetleri Başkanlığında düzenlenen toplantıya; kurul üyesi kamu kurumlarının yetkilileri, idareciler ve ilgili birimlerde görev yapan çalışanlar katıldı.Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda, intihar açısından risk grupları ele alınarak mevcut durum değerlendirildi. İntiharı önlemeye yönelik kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ve bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetler gözden geçirildi.

Toplantıda ayrıca, intiharların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici çalışmaların etkinliğinin artırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından, önümüzdeki süreçte yürütülecek çalışmalar ve alınması gereken tedbirler kurul üyelerinin görüşleri doğrultusunda karara bağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sibirya'daki veba şüphesi pandemi korkusu yarattı! Uzmanlar risk konusunda net konuştu

Şüphe olmaktan çıkıyor mu? Uzmanlar risk konusunda net konuştu
Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte

Gizli kamera skandalında yeni perde! Kocasının da başı büyük belada
Bakan Tekin'den okul saldırıları için çarpıcı sözler: Hastalık halini aldı

Bakan Tekin'den okul saldırıları için çok konuşulacak sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek

Trump'tan dünyayı ilgilendiren açıklama! Her şeyin fiyatı düşecek
Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar

1 günde kazandığı para akıllara zarar
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi

Mehmetçik, Suudi Arabistan'a gidecek mi? MSB'den kritik açıklama
375 bin takipçili komedyen yapay zeka çıktı! Esprileri de çalıntı

375 bin takipçisi var! Komedyenle ilgili gerçek şaşkına çevirdi
Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Özge Borak'ın babası merdivenlerden düştü, kolu kırıldı

Ünlü oyuncunun babası iki kat aşağı yuvarlandı! Kolu kırıldı
Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı

Canına kıyan 'Trafiğin Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı