Elazığ'da inşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kameraya yansıdı

Elazığ'da inşaat halindeki bir binanın son katında çalışan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan faaliyet gösterdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'da herhangi bir önlem almadan inşaat halindeki binanın son katında çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

Olay, İstasyon Caddesi'nde bulunan 10 katlı inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işçilerin, herhangi bir önlem almadan inşaatın son katında çalışma yaptığı görüldü. İşçiler, canını hiçe sayarak uzunca bir süre çalıştı.

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

