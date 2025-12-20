Elazığ'daki halk sağlığı hizmetleri ele alındı

Elazığ'da düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen halk sağlığı hizmetlerinin mevcut durumu ve sahadaki uygulamalar ele alındı.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ve Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen halk sağlığı hizmetlerinin mevcut durumu ve sahadaki uygulamaların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu' nun başkanlığında düzenlenen toplantıya birim sorumluları katıldı.

Hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik gerçekleştirilen toplantıda birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri, kurumların işleyişi ve sahadan gelen geri bildirimler toplantının ana gündemini oluştururken, hizmet sunumu sırasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu. - ELAZIĞ