Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itirazı var
Bahçeli: Milletimizin başına musallat olan kanlı musibetin sonu göründü

Bahçeli: Milletimize musallat olan kanlı musibetin sonu göründü
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış

Öcalan görüşmeler sürerken sessiz sedasız ameliyat olmuş

Elazığ'da Gönüllü Anneler İhtiyaç Sahipleri İçin Yemek Hazırlıyor

Elazığ'da Gönüllü Anneler İhtiyaç Sahipleri İçin Yemek Hazırlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Rızaiye Gönül Elçileri Derneği'ndeki gönüllü anneler, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi aileler için yöresel yemekler hazırlayarak bu ailelerin sofralarına katkıda bulunuyor.

Elazığ'da Rızaiye Gönül Elçileri Derneği'ndeki gönüllü anneler, kente özgü yemekler hazırlayarak ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına katkı sağlıyor.

Elazığ'da hayırseverlerin destekleriyle Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi aileler için sıcak yemek hazırlanıyor. Rızaiye Gönül Elçileri Derneği çatısı altında bir araya gelen gönüllü anneler, kentin yöresel lezzetlerini pişirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Gönüllü annelerin özenle hazırladığı yemekler arasında Elazığ'a özgü içli köfte, ayran aşı, helva ve çökelekli patila yer aldı. Ramazan'ın bereketini paylaşmayı amaçlayan gönüllüler, hem dayanışmayı artırıyor hem de iftar sofralarına sıcak bir dokunuş yapıyor. Rızaiye Gönül Elçileri Derneği yetkilileri, hayırseverlerin desteğiyle bu iyiliğin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, herkesi bu dayanışmaya katkı sunmaya davet etti.

"Günde 5 çeşit yemek çıkartıyoruz"

Dernek Başkanı Musab Tanyıldızı, "Elazığ Rızaiye Gönül Elçileri, 2025 Ramazan ayı programı gereği Elazığ merkezde yaşayan 25 mahallede belirlediğimiz 300 ailemize, kadim Harput'umuzun geleneksel yemeklerinden bugün içli köfteyi yapıyoruz. Bütün programımız 29 gün boyunca devam edecektir. İftar menümüzde yöresel yemeklerimizden içli köfteyi tercih ettik. Her gün belirlediğimiz yetim, dul, öksüz, engelli ihtiyaç sahipleri ve belirli gelirin altında kalan ailelerimize her nevi iftar menüleri hazırlıyoruz. Gönüllü bir ekibimiz var. Hepsi bizim mahallemizin ablalarıdır. Elazığ'daki son mahalle dayanışması olarak burada ablalarımız bu ihtiyaç sahibi ailelere iftar menüleri hazırlıyor. Günde 5 çeşit yemek çıkartıyoruz. Elazığ yöresine ait unlu bir helvamız da yapılacak aynı zamanda garnitürlü ayran çorbamız olacak yine salatamız mevcut, içeceklerimiz oluyor. İftar saatine yakın ihtiyaç sahibi ailelerimiz derneğimize gelip, sefer taslarıyla yemeklerini alıp, iftarlarını açıyor. Ramazan boyunca bu programı devam ettireceğiz. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi.

"Hepimizin bir gayesi var o da ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek"

Gönüllü çalışanlardan Fazilet Doğan ise, "Rızaiye Gönül Elçileri Derneği'nde gönüllü olarak çalışıyorum. Sabahın erken saatlerinde geliyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimiz için burada yemekler yapıyoruz. Elimizden geldiğince evlerinde yiyemedikleri yiyecekleri onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Belirlediğimiz ailelerimiz gelip buradan yemeklerini sıcak bir şekilde alıp evlerine gidiyor. Burada çalışmak güzel. Bugün menümüzde yöremizin meşhur yemeklerinden içli köfte var. Onun dışında patila, ayran çorbası, salata, pilav, yöresel Harput çorba yapıyoruz. Burada gönüllü bir çok ablamız var. Her gün beraber dayanışma içerisinde çalışıyoruz. Hepimizin bir gayesi var, o da ihtiyaç sahipleri ailelere yardım etmek" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
img

Adnan Oktar'a getirdiği köfte binbaşıya pahalıya patladı
img

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yetim maaşı alabilmek için sahte boşanma yapanlar tespit edildi

Devleti dolandırmak için evliliği kullanmışlar
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda
ABD'de 5 dolara satılan oyuncak, Türkiye'de 1300 liraya satılıyor

ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira
Paha biçilemeyen 3 bin 500 yıllık Hitit keten kumaşı ilk kez görücüye çıktı

30 yıl önce bulunmuştu: Paha biçilemiyor
Fransız basını Türk savunma sanayisinin göz kamaştıran yükselişte olduğunu yazdı

Fransızlar Türk savaş araçları için bakın ne dedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.