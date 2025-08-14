Elazığ'da Gazze'deki Zulme Dikkat Çeken Farkındalık Etkinliği

Elazığ'da düzenlenen etkinlikte, Gazze'deki zulme ve özel bireylerin haklarına dikkat çekildi. Dernek Başkanı Mert Erol Turmuş, Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Elazığ'da Şehrül Elaziz Sesi mi Duyan Var mı Engelsiz Sosyal Yaşam ve Yardımlaşma Derneği, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Siyonizmin Kalelerini Hep Birlikte Yıkacağız" başlıklı 23'üncü farkındalık çalışmasını gerçekleştirdi. Özel bireyler, hem boykot çalışmasına hem de Gazze'deki zulme uğrayan çocukların yaşadıklarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Basın açıklaması yapan Dernek Başkanı Mert Erol Turmuş, "Bizler bir avuç engelli özel bireyler olarak 23'üncü farkındalık çalışmamızda umudumuzu Gazze'de kaybettik. Yaşamını yitiren kardeşlerimizin yaşam alanının daraltılmasını engellemenin farkındalığının mücadelesini veriyoruz. 2 yıldır yerdeler ve bir türlü yollarını bulamıyorlar. Biz duyarsız oldukça onlar gece gündüz ölüyorlar" dedi.

Turmuş, konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
