Marketten aldığı ekmeğin içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
Elazığ'da marketten ekmek alan bir vatandaş ekmeği bölünce gözlerine inanamadı. Ekmeğin içinden poşet çıktığını gören vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Elazığ'da merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde, kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş marketten ekmek alarak eve döndü.
EKMEĞİN İÇİNDEN POŞET ÇIKTI
Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan poşeti görünce neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, mağdur vatandaş konu hakkında ilgili yerlere şikayette bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel