Elazığ'da Düğünlerde Tura Oyunu Görenleri Hayrete Düşürdü

Güncelleme:
Elazığ'da düzenlenen bir düğünde, Malatya yöresine ait Tura oyunu oynandı. Eline urganları alan oyuncular, davul zurna eşliğinde birbirinin sırtına vurarak dikkat çekti.

Elazığ'da dün gece Yıldız ve Gözüböyük ailelerinin çocukları dünya evine girdi. Düğün salonunda halay ve çiftetellinin ardından Malatya yöresine ait Tura oyunu oynandı. Eline urganları alan oyuncular, davul zurna eşliğinde birbirinin sırtına vurmaya başladı. İlk başta ne olduğunu anlamayan vatandaşlar, oyun olduğunu öğrenince rahat bir nefes aldı. Katılımcıların ilgiyle izlediği Tura oyununda bir birlerine vuran vatandaşlar, sırtlarınca acı hissetmeden oyuna devam etti.

Oyunda önce iki grup karşılıklı olarak bir birinden ayrılıyor. Karşı gruptan bir oyunca diğer gruptakinin sırtına elindeki kendirle vurarak, davul ve zurnanın çaldığı hava eşliğinde oyun çizgisine kadar götürüyor. Dayak yiyen oyuncu, oyun alanı dışına çıktığı esnada, o gruptaki başka bir oyuncu bu kez, dayak atanın sırtına kendirle vurarak, onu diğer grubun çizgisine kadar takip ediyor. Oyun bu şekilde karşılıklı vurmalarla devam ediyor. - ELAZIĞ

