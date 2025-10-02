Haberler

Elazığ'da Domuza Sosyal Medyadan Tepki: 'Kalemini Kıracağım!'

Elazığ'da Domuza Sosyal Medyadan Tepki: 'Kalemini Kıracağım!'
Güncelleme:
Elazığ'da Domuza Sosyal Medyadan Tepki: 'Kalemini Kıracağım!'
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Mustafa Yıldız, bahçesine zarar veren domuza sosyal medya üzerinden sert bir dille tepki gösterdi. Yıldız, emeklerine zarar verdiğini belirttiği domuzu uzaklaştırmak için gece nöbeti tutuyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayan Mustafa Yıldız, bahçesine dadanan domuza, "Benden uzak durmadığın müddetçe kalemini kıracağım. Emeklerimize zarar veriyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

Bahçesini talan eden domuzu uzaklaştırmak için geceleri de nöbet tutan Yıldız, başarılı olamayınca bahçesini talan eden domuza tepki gösterdi. Yıldız'ın, "Sen yine mi başıma musallat oldun? Bak domuz, sana sosyal medyadan sesleniyorum, benden uzak durmadığın müddetçe kalemini kıracağım. Emeklerimize zarar veriyorsun. Senin işin gücün yok mu? Git dağ taş dolu oralarda çalış" sözleri tebessüm ettirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
