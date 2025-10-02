Elazığ'da Domuza Sosyal Medyadan Tepki: 'Kalemini Kıracağım!'

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşayan Mustafa Yıldız, bahçesine dadanan domuza, "Benden uzak durmadığın müddetçe kalemini kıracağım. Emeklerimize zarar veriyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

Bahçesini talan eden domuzu uzaklaştırmak için geceleri de nöbet tutan Yıldız, başarılı olamayınca bahçesini talan eden domuza tepki gösterdi. Yıldız'ın, "Sen yine mi başıma musallat oldun? Bak domuz, sana sosyal medyadan sesleniyorum, benden uzak durmadığın müddetçe kalemini kıracağım. Emeklerimize zarar veriyorsun. Senin işin gücün yok mu? Git dağ taş dolu oralarda çalış" sözleri tebessüm ettirdi. - ELAZIĞ