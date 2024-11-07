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Elazığ'da 'Ateş Çemberinde Türkiye' Konferansı Düzenlendi

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Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen konferansta Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, 'Ateş Çemberinde Türkiye' konusunu ele aldı. Konferansa Elazığ Valisi, üniversite rektörü ve birçok davetli katıldı.

Elazığ'da Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti tarafından 'Ateş Çemberinde Türkiye Konferansı' düzenlendi.

Mavi vatan doktrinini geliştiren ilk kişilerden birisi olan Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Ateş Çemberinde Türkiye" konulu konferans için Elazığ'a geldi. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Serkan Gürtürk tarafından karşılanan Doç. Dr. Yaycı, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile görüştü. Doç. Dr. Yaycı, daha sonra konferans için FÜ Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. Burada düzenlenen konferansa FÜ rektör yardımcıları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Gürtürk'ün konuşmasının ardından Doç. Dr. Cihat Yaycı konferans verdi. Konferansın ardından FHGC Başkanı Gürtürk, Doç. Dr. Yaycı'ya plaket takdim etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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