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Elazığ'da arazi yangınlarına karşı toplantı gerçekleştirildi

Elazığ'da arazi yangınlarına karşı toplantı gerçekleştirildi
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, yaz aylarında artan arazi yangını riskine karşı anız yakılmasının önlenmesi ve erken müdahale planları ele alındı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazi yangınlarına yönelik koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kovancılar Kaymakamlığı koordinesinde yapılan toplantıda, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte yükselen arazi yangını riskine karşı anız yakılmasının önüne geçilmesi, ormanlık alanlar ile tarım arazilerinin korunması ve oluşabilecek yangınlara karşı erken müdahale planları ele alındı. Toplantının ardından yetkililer, vatandaşlara yangın riskine karşı daha dikkatli olmalarını gerektiğinin altını çizerek, özellikle anız yakılmaması ve ateş kullanımında gerekli hassasiyetin gösterilmesi çağrısında bulundular. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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