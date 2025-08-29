Elazığ'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı Düzenlendi

Elazığ'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Toplantısı Düzenlendi
Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2024-2028 dönemi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı(2024-2028) kapsamında; Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede il müdürlüğü ve paydaş kurumların yapmış oldukları faaliyetleri değerlendirmek ve yapılacak faaliyetleri planlamak amaçlı Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, paydaş kurumların temsilcileri ve ilgili çalışma personellerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
