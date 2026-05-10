Elazığ'da aile yapısı devlet desteğiyle güçleniyor

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Elazığ'da binlerce haneye milyonlarca liralık ekonomik ve sosyal destek sağlandı.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilen geniş kapsamlı projeler, Elazığ'da toplumsal refaha önemli katkılar sunuyor. 2026-2035 yıllarını kapsayan "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu çerçevesinde yürütülen faaliyetler, sadece ekonomik yardım boyutuyla değil, sağlanan farkındalık ve sosyo-kültürel katkılarla da dikkat çekiyor. Kent genelinde evlenecek gençlere sunulan faizsiz kredi imkanlarından, çocuk sayısına göre güncellenen yeni doğum yardımı sistemine kadar pek çok uygulama vatandaşın hizmetine sunuldu. 2026 yılı verilerine göre Elazığ'da sosyal hizmet modelleri de başarıyla uygulanıyor. Bu yılın başından itibaren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde Elazığ Valiliği himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bin 515 çocuğun ailesinin yanında desteklenmesi amacıyla yaklaşık 14,5 milyon TL, öz bakımını yapamayan 4 bin 928 bireyin evde bakımı için 67,5 milyon TL ve 4 bin 170 haneye toplam 13,3 milyon TL doğum yardımı ödemesi yapıldı. Ayrıca koruyucu aile modelinden yararlanan 32 aileye de nakdi destekler sürdürülüyor. Bu kaynak aktarımının toplamda 96 milyon TL'yi aştığı bildirildi.

"Her zaman sahadayız, onların ihtiyaçlarını gözetiyoruz"

Anneler günü ve engelliler haftası münasebetiyle ziyaret ettiği bir ailede açıklamalarda bulunan Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün " Annemizin, biri otizm tanılı olmak üzere 3 çocuğu var. Çocuklarına kol kanat germiş. Her şartta onların yanında durmuş. Sevgiyle büyütmüş. Gelecekte sağlıklı ve sağlam bir birey olarak yetiştirmelerine yönelik emek sarf etmiş. Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her zaman onların yanındayız. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Anneler Günü'nün kutlandığı bu süreçte yanında olmak istedik. Sevgiyle, özveriyle, sabırla çocuklarını yetiştirdiği için, her zaman, her şartta onların yanında olduğu için bizler de onun yanında ve çocuklarının yanında olmak istedik. Onun nezdinde tüm annelerin ve yüreğinde annelik duygusu yaşayan herkesin Anneler Günü'nü kutluyorum. Biz her zaman tüm annelerin yanındayız. Tüm engelli bireylerin, çocukların, yaşlıların her zaman yanındayız. Her zaman sahadayız. Onların ihtiyaçlarını gözetiyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı