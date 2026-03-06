Elazığ'da ABD ve İsrail'in İran'a Saldırıları Protesto Edildi

(ELAZIĞ) - Elazığ'da Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından ABD ve İsrali'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi.

Elazığ'da Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından PTT Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, ABD ve ve İsrail'in saldırıları protesto edildi. Basın açıklamasını okuyan Erkan Yaman, şu ifadeleri kullandı:

"Katil Amerika'nın, soykırımcı Siyonist barbarların, bir kez daha bir İslam beldesi olan İran'a vahşi bir şekilde saldırılarına tanıklık ediyoruz. Bu vahşi saldırılar ilk olmadığı gibi karşı çıkılmadıkça son saldırı da olmayacaktır. Müslümanların topraklarını işgal eden, kaynaklarını sömüren bu kan içici zalimler, her gün yeni bir İslam beldesine saldırı düzenlemekte, barbarca katliamlar gerçekleştirmektir. Dün Afganistan'da gerçekleştirdikleri katliamlarını, Irak'ta devam ettirdiler. Libya'da, Yemen'de taş üstünde taş bırakmadılar. Milyonlarca Müslümanı katlettiler, milyonlarca Müslümanı yurtlarından ederek mülteci durumuna düşürdüler. Suriye'yi, Lübnan'ı yeni icat ettikleri silahların deneme alanı haline getirerek on binlerce Müslümanı acımasızca kıyımdan geçirdiler. Yine on binlerce aileyi parçaladılar, yüzbinlerce insanı evsiz barksız bir şekilde mülteci kamplarına mahküm ettiler."

"Gazze'de ağır insani tablo yaşanıyor"

Üç yıldan fazladır, katil ABD ve vahşi Siyonistler; Gazze'de yüzyılın en büyük soykırımını gerçekleştirdiler. Çocukları açlıktan, susuzluktan, ilaçsızlıktan ölüme mahkum ettiler. Halen Gazzeli Müslümanlara yönelik en acımasız bir şekilde vahşi saldırılar devam ettirilmekte, dünyanın gözü önünde çocukların açlıktan ölmesi için ablukayı gaddarca sürdürmektedirler. Bir haftadan bu yana, bu katiller sürüsü İran'ı en vahşi şekilde bombalamaktadırlar. Sadece bir ilkokulda 160'tan fazla kız çocuğunu füzelerle katlettiler. İran İslam Cumhuriyeti liderini ve genelkurmay başkanı da dahil olmak üzere binlerce Müslümanı şehid ettiler. Bu vahşi saldırılar halen devam etmektedir.

"Her üs işgal için bir adımdır ve hepiniz tehlikedesiniz"

Ülkelerinde Amerika'ya askeri üs kurma izni verenler de şunu iyice bilmelidirler ki, her üs işgal için bir adımdır ve hepiniz tehlikedesiniz. Amerika bu üsler ile sizi koruma derdinde değil, aksine yeri ve zamanı geldiğinde işgale zemin hazırlamaktadır. Nitekim bu üslerin soykırımcı Siyonist çetenin saldırılarında herhangi bir karşılık vermediğine herkes şahit olmuştur. Bu ülkelere ve halklarına çağrımız şudur: Sömürgecilerin kaynaklarınızı sömürmesine, işgalin öncü gücü durumundaki askeri üslere izin vermeyin! İslam dünyasında adım adım yürütülen işgal ve katliamların bir gün size de uğrayacağını unutmayın! Emperyalistlere değil Müslüman kardeşlerinize ve Allah'a güvenin. Küçük çocuklara tecavüz edip öldüren ve kanlarını içip etlerini yiyecek kadar insanlıktan çıkan vahşi yaratıkların karar verici konumda oldukları bir dünyada yaşıyoruz. İpleri küresel Siyonist çetenin elinde olan pedofili sapkınlar dünyaya kaos, karmaşa ve vahşetten başka bir şey veremezler. Bu barbarlara karşı ayağa kalkıp dur deme zamanı çoktan gelmiştir. Bütün insanların izzetli bir şekilde ayağa kalkarak bu aşağılık yaratıkları alaşağı etmeleri, zulüm düzenlerini yerle bir etmeleri gerekir."

