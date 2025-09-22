Elazığ'da 450 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı

Elazığ'da sosyal sorumluluk projeleri dahilinde faaliyetlerini sürdüren El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, 450 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunarak örnek bir çalışmaya imza attı.

El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Bu çerçevede dernek, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik kırtasiye yardımında bulundu. Kent genelinde tespit edilen öğrencilere; içinde defter, kalem, silgi, sözlük, suluk, boya, cetvel gibi kırtasiye malzemeleri bulunan çanta verildi.

El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Onur Şahin, "Yetim ve öksüz kardeşlerimize kırtasiye desteği sağlıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz yardımı bu sene yine yapıyoruz. 450 kardeşimize kırtasiye yardımı desteğimiz olacak. Çantalarımız hazırlandı, bugün itibarıyla dağıtımları gerçekleştireceğiz. Çantalarımızın içerisinde; ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere kardeşlerimizin okuldaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemeler mevcuttur. Dernek olarak gönüllü bir ekipten oluşmaktayız. Dernek yönetimi ve gençlik ekibimizden de Allah razı olsun. Hep birlikte sabahın ilk saatlerinde kardeşlerimize malzemelerini yetiştirmek amacıyla derneğimizde çalışmalarımızı başlattık. İnşallah sonra da dağıtımlarını gerçekleştireceğiz" dedi. - ELAZIĞ