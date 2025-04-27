Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem: Düğün Salonunda Baygınlık

Elazığ'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem: Düğün Salonunda Baygınlık
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında düğün salonunda bulunan bir kadın bayıldı. Deprem sonrası insanlar paniğe kapılarak sokağa çıktı.

Elazığ'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme düğün salonunda yakalanan bir kadın bayıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.09'da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kentte paniğe neden oldu. Vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bir düğün salonunda düzenlenen konser sırasında depreme yakalanan bir kadın ise korkarak bayıldı. Kadına ilk müdahale ise salondaki vatandaşlar tarafıdan yapıldı. Vatandaşların yardımı ile kendine gelen kadın, sakinleştirilmeye çalışıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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