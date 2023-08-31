Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Elazığ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi coşkuyla kutlandı. Düzenlenen Zafer Bayramı yürüyüşüne katılan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Biz Cumhuriyetimize, devletimize, vatanımıza ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne bize miras bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleriyle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kim nerede kutlarsa kutlasın, biz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi hayatımızın her alanında yaşatacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi coşkuyla kutlandı. Düzenlenen Zafer Bayramı yürüyüşüne katılan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Biz Cumhuriyetimize, devletimize, vatanımıza ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne bize miras bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleriyle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kim nerede kutlarsa kutlasın, biz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi hayatımızın her alanında yaşatacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstasyon Caddesi'nde başlayan Zafer Bayramı yürüyüşü Gazi Caddesi boyunca devam etti. Yürüyüş, Atatürk Anıtı'nın önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

"ONLARIN CESARETİ OLMASAYDI ÜLKE OLMAZDI"

Kutlama törenlerine katılan ve Atatürk Anıtı önünde açıklamalarda bulunan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol şunları söyledi:

"Eğer onların o cesareti olmasaydı biz bugün belki de ne ülke ne de devlet olmuştuk. Onun içindir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bu ülkenin vazgeçilmez, tartışılmaz, sorgulanmaz tek lideri vardır, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben çocukluğumda Elazığ'da milli bayramlarımızın nasıl kutlandığını hatırlarım. Tam da buradan başlayan fener alaylarımız olurdu. Cadde boydan boya ışıklandırılır, askerimiz, polisimiz, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerimiz Gazi Caddesi'nden kortej eşliğinde yürüyerek, bütün Elazığlılar da o coşkuya katılarak, bütün milli bayramlarımızı biz sokaklarda kutlardık. İsterdim ki bugün de Elazığ'da ve Türkiye'de, İstiklal Savaşımızla ilgili, Cumhuriyetimizle ilgili bugün Türkiye'de vatandaşlarımız devletimizle, milletimizle sokaklarda, caddelerde olsaydı da bunu hep birlikte kutlasaydık. Ama biz Cumhuriyetimize, devletimize, vatanımıza ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne bize miras bırakan Mustafa Kemal Atatürk'ün değerleriyle sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kim nerede kutlarsa kutlasın, biz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi hayatımızın her alanında yaşatacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz."