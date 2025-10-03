El Sanatları Sergisi Gelirinin Bir Kısmı Filistin'e Bağışlanacak

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Kültür Sanat Komitesi El Sanatları Sanatçısı Emine Özdemir'in el emeği eserlerinin yer aldığı sergideki gelirlerin bir kısmı Filistin'e bağışlanacak.

HİZMET-İŞ Kültür Sanat Komitesi El Sanatları Sanatçısı Emine Özdemir tarafından 'El Sanatları Sergisi' düzenlendi. Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlenen sergiye HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve üyeler katıldı. Özdemir'in 6 farklı çalışmayla ortaya çıkardığı eserlerden oluşan sergide elde edilen gelirin bir kısmının Filistin'e bağışlanacağı belirtildi.

"Sendikal mücadelemizin kültür sanatla desteklenmesini savunduk"

Serginin açılışında konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu tür etkinlikleri desteklediğini ve artmasını istediğini belirterek, "Sendikal mücadelemizin kültür ve sanatla da desteklenmesini, sendikal mücadeleye yeni kanalların açılması derken kültür sanat adına da kanalların açılmasını hep savunageldik" dedi.

Arslan, kuruluş yıl dönümlerinde bir sergi daha gerçekleştirileceğini aktararak, "Kuruluşumuzun 50'nci yılı bu sene 22 Ekim. 22 Ekim münasebetiyle de yine Türkiye'nin özellikle kültür sanat alanında ünlü ressamlarının Filistin için emek ve aile için özel olarak yaptıkları eserlerinin de içinde bulunacağı bir HAK-İŞ sergisini de inşallah ekim ayı içerisinde gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"10 yıllık serüven kimi zaman sabrın, kimi zaman hayallerin, kimi zaman da umutların harmanlandığı bir yolculuktu"

Sanatçı Emine Özdemir ise 10 yıllık eğitimin ardından eserlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bu 10 yıllık serüven kimi zaman sabrın, kimi zaman hayallerin, kimi zaman da umutların harmanlandığı bir yolculuktu. Bugün bu yolculuğun meyvesini 6 farklı çalışmamla sizlerin huzurunda sunuyorum. Hepsi el emeği göz nurudur. Birinci çalışmam filografi çalışması, ikinci çalışmam kağıt rölyef, üçüncü çalışmam ahşap rölyef, dördüncü çalışmam epoksi, beşinci çalışmam mozaik, altıncı çalışmam tamamen el yapımı çiçektir" şeklinde konuştu.

Eserlerinden gelen kazancın bir kısmını Filistin'e bağışlayacağını anlatan Özdemir, "Bir ev hanımı ve bir anne olarak kazancımın bir bölümünü zulme uğrayan mazlum Filistinli kardeşlerimize bağışlamak istiyorum. Orada çocukların masum çığlıkları, annelerin gözyaşları, babaların feryatları kalbimizi dağlıyor. Onların acısı bizim acımız, onların duası bizim duamızdır. El emeğimin bereketiyle küçük de olsa onların yarasına merhem olmak istiyorum" diye konuştu. - ANKARA