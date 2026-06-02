Haberler

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden aşırı sıcak havaya yol açan "El Nino" uyarısı

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden aşırı sıcak havaya yol açan 'El Nino' uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino hava olayının Haziran-Ağustos aylarında görülme ihtimalinin yüzde 80 olduğunu duyurdu. BM Genel Sekreteri Guterres, durumu 'küresel ısınmanın ateşine benzin dökecek' sözleriyle değerlendirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü, aşırı sıcaklığa neden olan El Nino hava olayının Haziran ve Ağustos ayları arasında gerçekleşme ihtimalinin yüzde 80 olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Dünya Meteoroloji Örgütü, hava tahminine ilişkin yeni rapor yayımladı. Raporda, Tropikal Pasifik'teki alışılmadık derecede sıcak okyanus sularının etkisiyle El Nino'nun oluşması için gereken şartların geliştiği ve bunun küresel sıcaklık ve yağış düzenlerini etkileyeceği ifade edildi. Tahminlere göre aşırı sıcaklara yol açan El Nino hava olayının Haziran-Ağustos aylarında görülme ihtimalinin yüzde 80'e ulaştığı belirtildi. El Nino'nun Kasım ayına kadar devam etme ihtimalinin yüzde 90'a yakın veya üzerinde olduğu, çoğu tahmin modelinin bunun "en azından orta şiddette ve muhtemelen güçlü" olacağını gösterdiği kaydedildi. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo, dünyanın El Nino'ya hazırlanması gerektiğini, bunun "hem karada hem de okyanusta kuraklığı ve aşırı yağışları şiddetlendirebileceğini ve sıcak hava dalgaları riskini artırabileceğini" söyledi.

"Küresel ısınmanın ateşine benzin dökecek"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise açıklamasında, "El Nino kapımıza dayanıyor. Dünya bunu acil bir iklim uyarısı olarak ele almalıdır. El Nino, küresel ısınmanın ateşine benzin dökecektir. Tek etkili yöntem, krize denk iklim eylemidir; fosil yakıtlara olan bağımlılığı sona erdirmek, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak, en savunmasızları korumak ve herkes için erken uyarı sistemleri sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Aşırı hava olaylarına neden oluyor

El Nino, Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerindeki yüzey sıcaklıklarını artıran ve dünya çapında yağış düzenlerinde değişikliklere yol açan doğal bir iklim olayı olarak biliniyor. El Nino hava olayı, genellikle 2 ila 7 yılda bir gerçekleşirken, yaklaşık 9-12 ay sürüyor. Son El Nino olayı, 2023'ü kayıtlardaki en sıcak ikinci yıl, 2024'ü ise 1850-1900 sanayi öncesi ortalamasının yaklaşık 1.55 derece üzerinde tüm zamanların en sıcak yılı haline getirmişti. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber

Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

20 ilde 82 şüpheliye operasyon! Özel sistem kurmuşlar
Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Galatasaray'da sürpriz! Yüzde 100 gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev

CHP'den Berhan Şimşek'e yeni görev!

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'a cevap

Teklifi kabul etti! Beşiktaş'ın yeni sezondaki hocası belli oluyor