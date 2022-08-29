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El Bab'daki sanayi bölgesi 6 bin kişiye iş imkanı sağlıyor

Yerel Haberler

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde bulunan sanayi bölgesi, 600 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde bulunan sanayi bölgesi, 600 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.

Suriye'de kalkınma dönemi devam ediyor. Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde bulunan bin ile 7 bin metrekare genişliğindeki sanayi bölgesi 600 bin kişiye iş imkanı sağlarken, 150 işletmeye ise ev sahipliği yapıyor.

Sanayi ilçesi haline gelen El Bab'da yatırımcı sayısı 300'ü aşarken, ilçede yer alan 400 fabrikanın ürünleri Afrika, Asya, Avrupa, Körfez Ülkeleri'nin de aralarında yer aldığı yaklaşık 20 ülkeye ihraç ediliyor.

El Bab ilçesinin ülkenin sınır bölgesinde yer alması ihracat ve ithalat sürecini kolaylaştırırken, üretim maliyetlerinin düşmesine de katkı sağlıyor.

(Abu Mucahit El Halebi - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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