Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nda Öğrencilere Geleneksel El Sanatları Eğitimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Ekoturizm ve Eğitim Kampı, Osmaneli İlkokulu öğrencilerini ağırlayarak geleneksel el sanatlarıyla buluşmalarını sağladı.

Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, Küçükelmalı Tabiat Parkı yanında yer alan eski köy okulu, doğayla iç içe eğitim ve etkinlik alanına dönüştürüldü. Öğrenciler, kamp programı çerçevesinde çömlek çamuru ile tanışarak geleneksel çömlekçilik sanatını deneyimleme fırsatı buldu.Kınık Köyü Geleneksel El Sanatları ve Çömlekçilik Derneği üyesi ustaların rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede, minik katılımcılar kendi çömleklerini yapmanın heyecanını yaşadı. Kamp, yalnızca çömlekçilikle sınırlı kalmayarak okçuluk, dart ve doğadaki bitkileri tanıma gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilere geniş bir öğrenme deneyimi sundu.Ekoturizm ve Eğitim Kampı'nın çocuklara çevre bilinci kazandırmayı ve kültürel değerleri tanıtmayı hedeflediğini belirten yetkililer, bu tür etkinliklerin çocukların doğayla iç içe eğitim almasını sağladığını vurguladı.

Etkinlik sonunda öğrencilerin mutluluğu, eğitimin en doğal halinin doğada ve deneyimle gerçekleştiğini gözler önüne serdi. - BİLECİK