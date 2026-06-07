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Düzce'de 13 öğrenci hafızlık belgesi aldı

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Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri Kız Kur'an Kursu iş birliğiyle hafızlık eğitimini tamamlayan 13 öğrenciye belgeleri verildi. Böylece kentte 2026'da hafızlık diploması alan öğrenci sayısı 40'a ulaştı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 15 Temmuz Şehitleri Kız Kur'an Kursu iş birliğiyle hafızlık eğitimini tamamlayan 13 öğrenci, hafızlık belgesi almaya hak kazandı.

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 15 Temmuz Şehitleri Kız Kur'an Kursu iş birliğinde yürütülen hafızlık eğitim programını tamamlayan 13 öğrenci, Hafızlık Belgesi almaya hak kazandı. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, girdikleri sınavlarda başarılı olarak belgelerini almaya hak kazandı. Öğrencilerin gösterdiği başarı, eğitimciler ve aileleri tarafından sevinçle karşılandı. Bu sonuçla birlikte Düzce'de 2026 yılı içerisinde hafızlık diploması almaya hak kazanan öğrenci sayısı 40'a yükseldi.

Yetkililer, hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederken, eğitim sürecinde emeği bulunan öğreticilere ve destek veren ailelere teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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