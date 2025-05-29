Eğitimin Gücü-Sen Üye Sayısını Yüzde 50 Artırarak Büyüdü

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitimin Gücü-Sen), Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde 13 bin 881, toplamda ise 15 bin üyeye ulaşarak yüzde 50'ye yakın bir büyümeyle üye sayısını en hızlı artıran sendika oldu.

Eğitimin Gücü-Sen tarafından yapılan açıklamada, sendikanın 2025 yılı eğitim sendikaları mutabakat süreci kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde 13 bin 881, toplamda ise 15 bin üyeyle imza yetkisi kazandığı açıklandı. Bir yıl içinde yüzde 50'ye yakın bir büyüme gösteren Eğitim Gücü-Sen, üye sayısını en hızlı artıran sendika oldu ve bu yükselişle birlikte Türkiye'nin eğitim alanındaki en büyük 6'ıncı sendikası konumuna ulaştı.

"Yüzde 50 oranında büyüme gösterdik"

Konuya ilişkin konuşan Eğitim Gücü-Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, "2025 yılı sendika mutabakat süreci tamamlandı. Eğitim Gücü-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığında 13 bin 881 üyemiz için imza attık. Bu sayıya ek olarak 200'ün üzerinde yükseköğretim kurumunda görevli akademisyen ve idari personel üyemiz de YÖK mutabakatı kapsamına dahil edilecektir. Ayrıca nisan ve mayıs aylarında istifa edip kesintisi henüz yansımayan yaklaşık 800 üyemiz daha bulunmaktadır. Tüm bu verilerle birlikte toplamda 15 bin üyeye ulaşmış bulunuyoruz. Bu da geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 oranında bir büyümeye işaret etmektedir. 2025 yılında en yüksek büyüme oranı Eğitim Gücü-Sen'e aittir. Birçok sendikanın üye sayısı düşerken, biz sadece üyelerimizden aldığımız güçle büyümeye devam ediyoruz. Hiçbir siyasi partiye, gruba veya cemaate bağlı olmadan, tamamen bağımsız duruşumuzla bugün Türkiye'nin eğitim alanındaki en büyük 6. sendikası konumundayız. Bu başarıda emeği olan herkese gönülden teşekkür ediyor, tüm meslektaşlarımızı bu güçlü yapının bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi. - ANKARA