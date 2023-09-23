Eğitime moral desteği

6 Şubat depremi sonrası sahada birçok alanda depremzedelere destek olan Kızılay Yeşilyurt Şubesi, bu yıl okulların açılmasıyla beraber eğitim alanında desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

6 Şubat depremi sonrası sahada birçok alanda depremzedelere destek olan Kızılay Yeşilyurt Şubesi, bu yıl okulların açılmasıyla beraber eğitim alanında desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır'ın katılımıyla Mahmut Kömür Kara Orta Okulunda gerçekleşen programda şube gönüllüleri, öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye etti. Kızılay gönüllüleri, burada öğrencilerle hasbihal ederek güzel vakit geçirirken İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır yaptığı açıklamada geleceğin teminatı olan çocuklara destek olan Yeşilyurt Kızılay Şubesi'ne teşekkür etti.

Kızılay Yeşilyurt Şubesi, ayrıca Topsöğüt Akpınar İlkokulu'nu da ziyaret ederek öğrencilere hediyeler dağıttı. Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan'ın da katıldığı etkinlikte konuşan Şube Başkan Yardımcısı Tevfik Gören, Kızılay'ın her alanda vatandaşların yanında olduğunu ve bu çerçevede çocukların moral, motivasyonunu arttırmak amacıyla okulları ziyaret ederek çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi. - MALATYA