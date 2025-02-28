Rusya, ABD'ye büyükelçi atadı

ABD ile Rusya arasında buzlar eriyor! Normalleşme yolunda dev adım
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez

İttifak ortağı Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Eğitimde Yapay Zeka ve Güncel Gelişmeler Temalı Çalıştay Düzenlendi

Eğitimde Yapay Zeka ve Güncel Gelişmeler Temalı Çalıştay Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi, uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında 'Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. Çalıştayda yapay zeka destekli eğitim uygulamaları ve yenilikçi yöntemler hakkında sunumlar yapıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından dördüncüsü düzenlenen Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı, "Eğitimde Yapay Zeka ve Güncel Gelişmeler" temasıyla gerçekleştirildi.

Yapay zeka destekli eğitim uygulamaları, yenilikçi öğretim yöntemleri ve teknolojinin eğitime etkisi gibi konuların ele alındığı çalıştaya ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Programın açılışında konuşan Rektör Çakmak, yapay zeka uygulamalarının önemine dikkat çekerek: "Eğitim öğretim uygulamalarının daha nitelikli ve kaliteli hale gelmesi için güncel gelişmeleri takip ediyoruz. Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizin daha donanımlı bireyler olarak mezun olması için neler yapabileceğimiz konusunda gerek iç gerekse de dış paydaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda geleneksel olarak düzenlediğimiz Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı bu yıl eğitimde yapay zeka ve güncel gelişmeler temasıyla düzenleniyor. Çalıştayımızın çıktılarının öğrencilerimiz ve hocalarımız için oldukça faydalı olacağına inanıyor ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Çakmak'ın konuşmasının ardından akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden çalıştayda Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akın Bulut, yeni nesil eğitim teknolojileri, yapay zekanın eğitimdeki yeri, öğretim süreçlerindeki kullanımı ve yapay zeka farkındalığının ölçülmesi üzerine etkileşimli uygulamalar gerçekleştirdi. Katılımcılar, bu uygulamalar aracılığıyla eğitimde yapay zeka entegrasyonuna dair pratik deneyimler edinme fırsatı yakaladı.

Çalıştaya Amerika'dan çevrimiçi olarak bağlanan Dr. İnci Trout'un eğitimde yapay zekanın etkili kullanımına yönelik sunumunu gerçekleşmesinin ardından Dr. Mehmet Baygın ise son bir yıl içerisinde ChatGPT ve benzeri büyük dil modellerindeki gelişmeler hakkında dinleyenlere bilgi verdi.

Yüz yüze oturumlarla tamamlanan çalıştay, Rektör Çakmak'ın konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İnsanlar bu iki yaşta daha hızlı yaşlanıyor
img

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı
img

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize'de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı

Belediye başkan yardımcısı ve kadın kolları başkanına silahlı saldırı
8 metrelik dev yılanı gören Çanakkaleli çiftçi şoke oldu: Daha önce böyle bir şey görmedim

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı
Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Bitcoin milyarderinden şok eden açıklama: Gerekirse böbreğinizi satın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.