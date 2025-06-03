Eğitim Uçağı Tarım Arazisine Mecburi İniş Yaptı

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK)- Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi yakınlarında bir eğitim uçağı, tarım arazisine mecburi iniş yaparken devrildi.

Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan havalanan uçak, uçuş sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tarlaya iniş yapmak zorunda kaldı. Arazideki engebeli yapı nedeniyle iniş sırasında uçağın takla attığı bildirildi.

Kazayı haber alan sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Yaralanan pilot D.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yetkililer, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.