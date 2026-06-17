Samsun'da Eğitimcilerden Ankara'da Öğretmenlere Polis Müdahalesine Tepki

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı İbrahim Özkaptan, Ankara'da eylem yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenlere yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Samsun Şubesi'nce düzenlenen basın açıklamasıyla Ankara'da eylem yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ile mülakat mağduru öğretmenlere yönelik polis müdahalesine tepki gösterildi.

Şube Başkanı İbrahim Özkaptan tarafından yapılan açıklamada, eylemini sürdüren öğretmenlerle dayanışma mesajı verildi.

Özel sektörde görev yapan öğretmenlerin güvenceli çalışma, insanca yaşayabilecek ücret, taban maaş ve özlük hakları için mücadele ettiğini vurgulayan Özkaptan, mülakat mağduru öğretmenlerin ise yılların emeğiyle kazandıkları haklarının teslim edilmesini talep ettiklerini söyledi.

"ADALETSİZLİĞE KARŞI MÜCADELE ETMEK SUÇ DEĞİLDİR"

Özkaptan, Ankara'daki eylemlere yönelik polis müdahalesinde çok sayıda öğretmenin gözaltına alındığını, öğretmenlerin darp, ters kelepçe, biber gazı ve abluka ile karşı karşıya bırakıldığını ifade ederek, "Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına, eğitim emekçilerinin güvencesizliğe ve düşük ücretlere mahkum edilmesine, mülakat adı altında yaratılan adaletsizliğe karşı mücadele etmek suç değildir" dedi.

Öğretmenlerin susturulmasının eğitim sistemindeki sorunları çözmeyeceğini belirten Özkaptan, eğitim emekçilerinin emeğinin değersizleştirilmesi halinde çocukların nitelikli eğitim hakkının da güvence altına alınamayacağını vurguladı.

Eğitim-Sen olarak, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın ve mülakat mağduru öğretmenlerin haklı mücadelelerinin yanında olduklarını belirten Özkaptan, tüm gözaltı ve baskı uygulamalarını kınadıklarını söyledi.

Kaynak: ANKA